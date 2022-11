Milk: a produção de leite pelos olhos de uma vaca que fica sem a cria

É o "melhor do melhor" no que toca à produção de lacticínios. Ou não. É a perspectiva de uma mãe, uma vaca que vê os filhos arrancados para se tornarem máquinas de produção e que acaba, também ela, morta para consumo. Uma dura realidade, retratada em animação nesta campanha realizada por Ed Winters e dirigida por Ashley Reed.

Milk é feito "para todos os animais que viram a sua vida, autonomia e dignidade serem-lhes retiradas pela indústria do leite", lê-se no site da curta-metragem. "Ao usar animação, fomos capazes de mostrar uma perspectiva única e contar a história de uma mãe de uma forma que não seria possível com recurso a imagens de investigações, apenas."

Os autores da curta-metragem alertam também para os rótulos de lacticínios que dizem ser "orgânicos", "responsáveis" ou "criados de forma humanizada": "Não importa o que lhes chamamos, todas as vacas leiteiras são vítimas de uma indústria que as emprenha, lhes retira os bebés, explora os seus corpos e envia-as para matadouros." E acaba com uma reflexão: como seria se a cor do leite representasse a indústria do leite?