Manifesto anti-Trabalhos de Casa

Ando a dever este tema desde que o ano letivo começou. Surgem outros assuntos, mais fugazes e menos estruturais, e termino dando-lhes atenção. Porém os professores fizeram greve, prometendo mais sobressaltos aos alunos. E saíram notícias dando conta dos piores resultados na oralidade dos alunos do 2.º ano que fizeram provas de aferição no ano letivo passado. Faço mal, portanto, ir colocando de lado os temas da educação. Assim, hoje regresso ao sempiterno tema dos trabalhos de casa. Para, claro, me manifestar mais uma vez contra esta prática que considero pouco menos que um abuso contra as crianças, sobretudo quando em grandes quantidades.