O ralhete com que Marcelo quis relançar os fundos europeus para a agenda política

Não são inéditas as advertências de Marcelo Rebelo de Sousa a membros do Governo ou até mesmo ao primeiro-ministro, como aconteceu na tomada de posse do actual executivo. O que parece ter surpreendido foi o tom com que o Presidente da República se dirigiu, no sábado passado, à ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, para a pressionar a agilizar a execução dos fundos europeus. Há quem questione também a escolha do alvo, já que Ana Abrunhosa tem apenas a responsabilidade por uma fatia dos fundos. O certo é que os atrasos sobre a execução das verbas europeias foram relançados para a agenda política.