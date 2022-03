Marcelo amarra Costa a São Bento até 2026 ou convoca eleições

Se Costa sair antes de 2026, Marcelo marca eleições. A promessa foi anunciada, mas Costa não confirmou que ficava quatro anos. O Presidente diz que o novo Governo, com a maioria absoluta, “não tem desculpas ou álibis” nem pode ser “poder absoluto”. Marcelo pediu reformas no SNS, na economia, na justiça e no sistema eleitoral.