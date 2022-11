Já foi um espigueiro, hoje é uma casa minimalista — para dormirmos imersos na natureza de Arouca

É em Arouca que se localiza esta casa que foi pensada a partir da ruína de um espigueiro. Inserida na natureza, está rodeada de vegetação e tem por perto perto um rio. E foi a partir do espigueiro que Marta Brandão a idealizou. “Achei que tinha um potencial interessante para se fazer um novo projecto de arquitectura e para se transformar numa casa”, conta ao P3.

Com a ideia de criar uma casa rústica minimalista, Marta Brandão utilizou materiais como a madeira e o microcimento em tons “de areia”. Não tendo existido grandes dificuldades na execução do projecto, a arquitecta do gabinete Mima Housing Architects, conhecido pelas suas casas modulares pré-fabricadas, recorda que a “a subida exponencial dos preços da madeira” foi a única dificuldade que surgiu.

Um outro material que faz parte da assinatura da casa é a lousa, característica daquela região. Neste projecto, foi utilizada no telhado: “Andámos pelas ruínas das casas de Arouca a recolher a lousa para que ela já tivesse aquele aspecto envelhecido e aquela irregularidade toda no corte”, recorda Marta.

Um refúgio criado num local onde não existe “ruído visual”, uma vez que a casa está imersa na natureza — e, quem quiser, pode mesmo "experimentar essa sensação", uma vez que a The Granary House está disponível para arrendamento temporário.

