Rússia usa barreiras “dente de dragão” para atrasar forças da Ucrânia

A Ucrânia continua o esforço de recuperação do território perdido nos primeiros dias da guerra, com a Rússia a ver-se obrigada a defender as suas posições nas regiões fortemente disputadas. De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, as forças russas instalaram barreiras conhecidas como “dentes de dragão” para atrasar o avanço dos ucranianos que se verifica há já várias semanas.

Estas estruturas de cimento em forma de pirâmide – que têm como objectivo impedir a passagem de veículos e desviar as forças inimigas para confrontos directos – estão muito provavelmente a ser fabricadas em duas fábricas ocupadas pelo exército russo na cidade de Mariupol, assinala a inteligência britânica, na actualização diária sobre o conflito na Ucrânia. Segundo o jornal britânico The Guardian, estas barreiras são normalmente utilizadas em conjunto com fronteiras naturais.

“As barreiras ‘dente de dragão’ foram provavelmente instaladas entre Mariupol e a aldeia de Nikolske; e do Norte de Mariupol até à aldeia de Staryi Krym”, revelou o Ministério da Defesa britânico, na sua actualização dos serviços secretos publicada no Twitter.

O antigo general australiano Mick Ryan diz, também no Twitter, que a instalação destas barreiras serve para comprovar “a importância política” das áreas protegidas, considerando que o recurso a estas protecções também serve para enviar uma mensagem interna.

“O Governo russo – nas suas mensagens domésticas – precisa de desviar [atenções] das perdas no campo de batalha. Estes obstáculos fornecem uma mensagem de que o Governo russo está a falar a sério sobre segurar o território”.

A 19 de Outubro, o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunciou a construção de uma linha de fortificações em Lugansk que foi baptizada de “linha Wagner”.

Os serviços secretos britânicos apontam a possibilidade de as forças russas estarem neste momento a instalar mais barreiras deste género para as cidades ocupadas de Zaporijjia e Kherson, zonas disputadas por ambos os lados.