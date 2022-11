Socialistas defendem saída de Miguel Alves do Governo

Ana Gomes diz que o caso que envolve o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro exige um “julgamento ético e político” e João Cravinho defende a suspensão do governante.

O secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, está a ser muito criticado por figuras do PS e da área socialista, que mesmo após as explicações do governante pedem um “julgamento ético e político”. Depois de a ex-ministra Alexandra Leitão ter considerado "incompreensível" a permanência do ex-autarca no executivo, a antiga eurodeputada Ana Gomes defende que o primeiro-ministro “não pode assobiar para o lado” perante uma situação desta gravidade e o antigo ministro João Cravinho pede ao menos a “suspensão” de Miguel Alves.