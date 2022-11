O paradoxo que afinal não o era

O nosso entendimento das leis da física parecia estar numa base firme no final do século XIX. Graças à mecânica de Newton, às equações de Maxwell e às leis da termodinâmica que eram conhecidas, existia o sentimento de que a física já era bem compreendida e que comparativamente poucas descobertas fundamentais viriam a acontecer no futuro. Albert Michelson defendeu mesmo, em 1894, que era provável que os princípios mais importantes da física já estivessem firmemente estabelecidos e que os avanços futuros adviriam principalmente da aplicação rigorosa desses princípios aos diversos fenómenos observáveis na natureza. No entanto, duas profundas alterações de paradigma que ocorreram no princípio do século XX vieram alterar este estado de coisas.