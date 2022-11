Pode acontecer aqui? A democracia americana vai a votos

Em Janeiro deste ano, William Galston publicou no Wall Street Journal um artigo de opinião com o seguinte título: “What if it can happen here?” O investigador da Brookings Institution explicou a razão do título: “Ao longo de toda a minha vida adulta, li livros como A Conspiração contra a América, de Philipe Roth, ou Pode Acontecer aqui, de Sinclair Lewis, com um interesse relativo. Os argumentos contrafactuais eram intrigantes – e se uma versão americana de Hitler chegasse ao poder? –, mas sem qualquer interesse prático. Li o título de Lewis sem qualquer ironia: isso nunca poderia acontecer aqui. Ao longo do ano passado, comecei a interrogar-me. Estou dividido entre o medo de ser complacente e o medo de ser alarmista.” Galston interroga-se sobre se o ataque ao Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, para impedir a confirmação da eleição de Joe Biden, foi uma “particular confluência de acontecimentos, ou o prenúncio do que pode vir aí, ainda pior?”.