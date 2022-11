Influencer apaixonada por limpezas dedica-se a limpar casas pelo mundo

Após um ano de presença na rede social TikTok , Auri Katariina despediu-se do emprego com a intenção de se dedicar exclusivamente a organizar e limpar gratuitamente as casas de estranhos.

“Não tenho medo da sujidade, a sujidade tem medo de mim.” Este é o lema anunciado pela influencer Auri Katariina na biografia da sua conta no Twitter. Com uma paixão por limpezas e com o desejo de ajudar quem necessita, a finlandesa Auri Katariina começou a publicar vídeos no TikTok sobre dicas de limpeza em 2020, admitindo, ao New York Post, que o que a motivou foi a oportunidade de ajudar uma mãe solteira a organizar a sua casa.

A influencer, que já se encontrava no ramo das limpezas, viu nas redes sociais uma forma de partilhar o seu trabalho e conseguir ajudar quem necessita levando as limpezas que realiza a um maior número de pessoas.

Com mais de 7,9 milhões de seguidores na rede social TikTok a influencer que se autoproclama como “Rainha das Limpezas” mostra aos seus seguidores, não só naquela rede social, mas em todas as plataformas, as casas que limpa e o processo desse trabalho que oferece gratuitamente a quem a contacte.

Recusando-se sempre a cobrar os seus serviços, a profissional que começou por limpar casas por toda a Finlândia viu o seu desejo de “realizar limpezas por todo o mundo” concretizar-se já este ano, ao ser convidada por alguns dos seus seguidores para ir aos EUA e ao Reino Unido para limpar as suas casas.

Considerando o que faz como um sonho, Auri despediu-se do seu trabalho como gerente de serviços numa empresa de limpezas, em 2021, para se dedicar inteiramente às limpezas gratuitas. “Normalmente, as pessoas que ajudo estão a sofrer ou passaram por algo nas suas vidas”, conta a profissional de limpezas à BBC News.

Auri Katariina é uma das mais conhecidas influencers do TikTok que se dedicam a documentar o processo das limpezas nas suas redes sociais, tendo o reconhecimento do seu trabalho como influenciadora digital merecidoe o prémio “Newcomer of the Year", na edição deste ano dos prémios finlandeses Creator Awards Gaala.

Entre outras influencers é também notória a presença na rede social chinesa da canadiana Brogan, mais conhecida por “Not the Worst Cleaner”. Com 4,8 milhões de seguidores, Brogan iniciou-se na rede social em 2020, com um conteúdo voltado também para a partilha de dicas e registo de limpezas e com o propósito de “partilhar conhecimentos e sensibilizar [os seus seguidores] para a ligação entre a saúde mental e as limpezas”.

