Liga dos Campeões vai ter Benfica-Brugge e FC Porto-Inter

O Benfica vai defrontar o Club Brugge na Liga dos Campeões, enquanto ao FC Porto calhou o Inter Milão. É este o desfecho do sorteio dos oitavos-de-final da prova europeia, realizado nesta segunda-feira, em Nyon.

Como cabeças-de-série – honra dada a quem venceu o seu grupo na fase anterior –, Benfica e FC Porto saberiam que nunca teriam pela frente Real Madrid, Nápoles, Tottenham, Chelsea, Manchester City e Bayern Munique.

Porém, ainda havia “tubarões” de sobra no lote de adversários possíveis. Aos “encarnados” não calhou um deles, já que o Brugge era, possivelmente, o principal “peixe miúdo” do lote possível. Apesar de ter batido o FC Porto, também foi goleado pelos “dragões” na fase de grupos. É, no plano teórico, uma equipa ao alcance de qualquer formação portuguesa, até pelo modesto campeonato interno que tem feito (quarto lugar).

Menos fortuna teve o FC Porto, que vai defrontar um “peixe graúdo” como o Inter Milão, mesmo não estando num período fulgurante. O sétimo classificado da Liga italiana está a ter uma temporada complicada, mas tem, ainda assim, nomes como Lukaku, Lautaro Martínez, Dzeko ou Brozovic.

Que jogos há?

RB Leipzig - Manchester City

Club Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

AC Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Nápoles

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter Milão - FC Porto

PSG - Bayern Munique

Deste quadro, destaque para o facto de dois candidatos ao triunfo terem de ficar a ver a prova do sofá a partir dos quartos-de-final. O sorteio ditou que cairá alguém no Liverpool-Real Madrid e no PSG-Bayern.

Este cenário adensa ainda mais a possibilidade de esta Champions ter uma surpresa, já que quatro dos cinco principais candidatos vão defrontar-se entre si – “safou-se” apenas o Manchester City.

Bring it on! ??



Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Quando se joga?

Esta é, talvez, a ronda de “oitavos” de previsão mais difícil, dado que será jogada apenas em Fevereiro e Março, já depois do Mundial 2022.

Os jogos da primeira mão estão agendados para 14, 15, 21 e 22 de Fevereiro, enquanto os da segunda serão a 7, 8, 14 e 15 de Março.

O que não foi preciso decidir por sorteio foi que Benfica e FC Porto vão jogar primeiro fora de casa e só na segunda mão receberão o adversário em Portugal – como cabeças-de-série, as formações portuguesas já tinham esse detalhe pré-definido.

Como se joga?

Tal como na temporada passada, mantém-se fora das contas a antiga regra dos golos fora como factor de desempate. Nessa medida, os jogos em casa e fora perdem algum impacto, pelo que o formato é mais simples.

Serão jogados dois jogos e, em caso de empate na eliminatória no final da segunda partida, haverá prolongamento e, se necessário, desempate por pontapés da marca de penálti.

Assim sendo, a vantagem do “factor casa” será, essencialmente, a eventual possibilidade de jogar prolongamento e penáltis perante os seus adeptos.