Os possíveis adversários de Benfica e FC Porto na Liga dos Campeões

As duas equipas portuguesas serão cabeças-de-série nos oitavos-de-final e vão jogar com uma equipa que não conseguiu ser a mais forte do seu grupo.

Foi apenas na última jornada – e os “encarnados” mesmo no último minuto –, mas o importante está feito para os portugueses: Benfica e FC Porto garantiram o primeiro lugar nos seus grupos da Liga dos Campeões.

Isto equivale a dizer que o lote de equipas que podem enfrentar nos oitavos-de-final é, no plano teórico, menos forte do que poderia ser. “Águias” e “dragões” são cabeças-de-série e vão defrontar uma das equipas que ficou em segundo lugar nesta fase de grupos, sendo que não podem cruzar-se com a equipa que já foi do seu grupo.

Vão conseguir fugir, assim, a Nápoles, Bayern, Tottenham, Chelsea, Real Madrid e Manchester City.

Adversários possíveis:

Liverpool

Brugge (só possível para o Benfica)

Inter de Milão

Eintracht Frankfurt

AC Milan

Leipzig

Sevilha

PSG (só possível para o FC Porto)