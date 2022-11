Tiago Sousa anuncia com Sunflowers o seu segundo álbum de 2022, Ripples On The Surface

Pianista e compositor, Tiago Sousa já conta com um número considerável de álbuns a solo, desde Crepúsculo (2006) até Organic Music Tapes, Vol. 1 (2022), gravando, entre ambos, Insónia (2009), Walden Pond’s Monk (2011), Samsara (2013), Um Piano nas Barricadas (2016), Oh Sweet Solitude (2020) e Angst (2021). Agora estreia um outro, Ripples On The Surface, com a publicação de Sunflowers, num single e videoclipe com quase 20 minutos (19m28s), realizado por Mário J. Negrão e com performance de Patrícia Mushi Almeida.

Sunflowers é o tema de abertura do novo álbum, que tem apenas mais quatro: Red Pine, Interlude, Blossoms e Time Binder. No texto que acompanha o lançamento, e que pode ser lido na íntegra no YouTube, porque vem apenso ao videoclipe, escreve-se que “ao ouvir esta música no presente, torna-se irresistível olhar para estas cinco peças como um momento chave. Até porque Sunflowers, a peça de quase vinte minutos que abre este álbum, atravessa a clássica e a contemporânea sem fronteiras óbvias, enquanto fecha Steve Reich – Music For 18 Musicians – num processo condensado de harmonias que relacionam música cósmica, com new age e minimalismo.” Quanto a Sunflowers propriamente dito, garante-se que “há qualquer coisa de triunfante que começa aqui, como se a primeira peça fosse um grito de elevação e, o que se segue, um abraço ao belo e a emoções que o pianista pretende revisitar.”