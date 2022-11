Jerónimo é o rosto de “parte imprescindível da esquerda”, diz Catarina Martins

A líder do Bloco fala de “combates comuns” com o PCP. À direita, Montenegro e Cotrim elogiam Jerónimo, mas o liberal sublinha que comunistas “continuam a apoiar ditaduras”.

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, escreveu este domingo no Twitter uma mensagem sobre a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP em que afirma a sua convicção em que os dois partidos que apoiaram a chamada “geringonça” ainda vão encontrar-se em “combates comuns”.

“Exemplo de abnegação e entrega, Jerónimo de Sousa é o rosto de uma parte imprescindível da esquerda. Estou certa que continuaremos a encontrar-nos em combates comuns”, escreveu Catarina Martins.

A líder bloquista faz desta forma uma separação entre a esquerda que está disponível para acordos de governação e a que não está, mesmo que não acrescente nada mais sobre o assunto. Mas é sabido que o apoio dado pelo PCP e pelo BE ao primeiro Governo de António Costa não foi consensual dentro de nenhum destes partidos.

Já o presidente da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, evitou comentar a saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP, optando por realçar que o histórico dirigente comunista “foi sempre muito cordial”.

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, onde a IL reuúne o Conselho Nacional, o líder demissionário da IL disse que “não gosta de comentar” a vida interna de outros partidos, para justificar a recusa parcial em reagir à substituição de Jerónimo de Sousa por Paulo Raimundo, no cargo de secretário-geral do PCP, que o antigo operário metalúrgico exercia há 18 anos.

Ainda assim, João Cotrim Figueiredo enfatizou algumas diferenças ideológicas entre a IL e o PCP, alegando que o mais antigo partido português “continua a apoiar ditaduras”, 101 anos depois da sua fundação, em 1921, e em geral regimes “que violam os direitos humanos”. “Não é um partido democrático e não gostaria de comentar a sucessão de Jerónimo de Sousa sem deixar isso claro”, concluiu, citado pela Lusa.

No sábado, horas depois do Comité Central do PCP ter indicado o nome de Paulo Raimundo para substituir Jerónimo de Sousa, Luís Montenegro, presidente do PSD, também reagiu no Twitter à saída de Jerónimo de Sousa. “Estou nos antípodas do comunismo. Mas respeito democraticamente os seus “crentes”. No caso de Jerónimo de Sousa, sempre apreciei a sua simplicidade e urbanidade. Sempre me emprestou simpatia pessoal e lealdade no combate político. Desejo-lhe felicidades pessoais e familiares”, escreveu.

As primeiras reacções de políticos à substituição na liderança do PSD vieram do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República, logo na noite de sábado.