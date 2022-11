A crise da democracia e a geração menos preparada

Há muitos factores que explicam a crise actual da democracia, os mais importantes têm que ver com os estragos na qualidade de vida, mas também na dignidade da vida, de muitos milhões de pessoas nos países onde há democracias. Nas ditaduras, este processo não se verifica, porque aí, na Rússia, no Irão, em Hong Kong, a aspiração democrática existe. Eles sabem muito bem o que não têm, por viverem em ditadura, e lutam com todos os riscos para o obter. É nas democracias ocidentais que, com graus diferentes, essa crise existe, nos EUA em primeiro lugar, no Brasil, na União Europeia.