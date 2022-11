“É preciso solução que não encoste Zelensky ou Putin à parede”

A luta por Kherson é o ponto de maior tensão actual no conflito entre Rússia e Ucrânia. O Kremlin procura segurar uma região conquistada nos primeiros dias da invasão, enquanto Zelensky quer prosseguir a recuperação de território. O coronel Carlos Mendes Dias, que assumiu funções de chefia na Bósnia-Herzegovina e em Moçambique, faz uma análise da guerra, abordando as dificuldades no terreno e as possíveis soluções para o conflito.