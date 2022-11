Vilar dos Condes: dormir numa verdadeira casa de campo

Tachos de cobre, bilhas de barro, napperons em renda, castiçais antigos, entre tantas outras peças, dão o toque final no cenário que nos faz sentir numa verdadeira casa de campo. O resto fica por conta da paisagem dominada pela floresta e pelas paredes em xisto que dão forma ao edificado que compõe o alojamento. Oito casas, de diferentes tipologias e dimensões, que teimam em obrigar os hóspedes a relaxar - não há televisão e a rede de wifi só está disponível no espaço da Adega. O toque final cabe à anfitriã do Vilar dos Condes, Teresa Almeida, que decidiu trocar a vida na região de Lisboa pelo sossego da aldeia onde tinha as suas raízes e na qual passou as suas férias de infância.