Espectros de Portugal

Não é só lá fora que os espectros do emo e do pop-punk pairam sobre diferentes géneros e linguagens musicais. O fenómeno repete-se em Portugal, sente-se com igual intensidade e junto das mesmas gerações. Estas influências escutavam-se nas produções de horrorclub, a antiga crew de Lon3r Johny — que lançou o disco Vida Rockstar em Outubro e é um dos nomes mais destacados do trap nacional desde que se juntou à entretanto desaparecida Think Music — e do rapper Mizu — que ainda há meses ouvimos na ZDB, numa noite dedicada ao cloud-rap e emo-trap nacional, e que já há três anos samplava os My Chemical Romance no single Salta Comigo. Continuam a ouvir-se não só no trap, como na pop dos D’ALVA, na folk tocada por alguns cantautores nacionais (Luís Severo e Éme são herdeiros de Bright Eyes) ou na electrónica ruidosa de um Menino da Mãe.