Os espectros do emo e do pop-punk pairam sobre Claire Rousay. Pairam sobre nós

Ouvem-se vozes na Biblioteca Municipal do Barreiro. Desligadas dos corpos, saídas de um computador, digitalmente manipuladas, irreconhecíveis, mesmo quando nos são familiares — Leonardo Bindilatti, ou Rabu Mazda, produtor e autor de um dos melhores discos feitos neste país no ano passado, fala sobre pertença, identidade e felicidade; Tiago Franco, da OUT.RA — Associação Cultural, confronta a própria solidão. Estas vozes irrompem por entre drones e paisagens musicais registadas ou compostas por Claire Rousay, numa tarde de Outubro que mais parece uma tarde de Agosto, no último dia de mais um OUT.FEST.