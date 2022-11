Best of Wine Tourism 2023: Quanta Terra Douro entre os 11 melhores do mundo

Entre os 11 premiados a nível mundial pelo Best Of Wine Tourism 2023, anunciados esta quinta-feira, na Argentina, está a Quanta Terra Douro. Conheça também os vencedores regionais em Portugal.

Este ano os prémios Best Of Wine Tourism receberam 545 candidaturas a nível mundial e entregaram 75 distinções regionais, que a organização foi revelando ao longo dos últimos dias. Esta quinta-feira, numa cerimónia em Mendoza, na Argentina, foram revelados os 11 prémios globais. Entre eles, está o projecto da nova adega-galeria da Quanta Terra Douro.

Um juri composto por especialistas internacionais premiou “os 11 negócios mais excepcionais” de entre os mais de 500 avaliados. São eles: Grapes for Good - Zoos SA, em Adelaide, Sul da Austrália; Marqués de Murrieta, em Bilbau, Espanha; Château Fleur de Lisse, Bordéus, França; Weltevrede, Cidado do Cabo – Cape Winelands, África do Sul; La Vigne Swiss Wine Therapy, em Lausanne, Suíça; Rheingrün Hofgarten, Westhofen, em Mainz, na Alemanha; Anaia Wines, em Mendoza, Argentina; Quanta Terra Douro, Porto, Portugal; PRESS Restaurant, São Francisco – Napa Valley, USA; Pieropan, em Verona, Itália; e Matetic Winery, Valparaiso, Casablanca Valley, no Chile.

O Best Of Wine Tourism é um concurso promovido pela plataforma Great Wine Capitals em onze das mais prestigiadas regiões vitivinícolas do Mundo. Portugal é representado pelo Porto, com candidatos de um cluster das regiões Douro/Porto e Vinhos Verdes.

Por cá, os melhores projectos de enoturismo para 2023 — os vencedores regionais — já eram conhecidos há alguns dias e são quase todos recentes e/ou com novidades de 2022: a Quinta da Casa Amarela (Alojamento), que em 2020 recuperou um edifício e passou a ter a possibilidade de pernoita, o Terraço Vinum — Caves Graham’s (Arquitectura e Paisagem), a nova adega do projecto Quanta Terra Douro (Arte e Cultura), cuja estreia contou com uma exposição de Joana Vasconcelos, a Quinta do Vesúvio (Experiências Inovadoras), quinta emblemática do Douro onde a Symington lançou em Julho uma experiência imersiva nos vinhos, claro, o hotel Six Senses Douro Valley (Práticas Sustentáveis em Enoturismo), ampliado desde Julho último e agora com 11 novos quartos, suítes e villas, o restaurante Bomfim 1896 with Pedro Lemos (Restaurantes Vínicos), que abriu em Junho de 2022, e a nova adega da Lavradores de Feitoria (Serviços de Enoturismo), um sonho com 20 anos e concretizado também este ano, na Quinta do Medronheiro, em Sabrosa.

Os outros destinos vínicos onde decorre este concurso da Great Wine Capitals são Adelaide (Austrália), Bilbau-Rioja (Espanha), Bordéus (França), Cidade do Cabo e Cabo Winelands (África do Sul), Lausanne (Suíça), Mainz-Rheinhessen (Alemanha), Mendoza (Argentina), São Francisco-Napa Valley (EUA), Valparaíso-Casablanca Valley (Chile) e Verona (Itália). O objectivo é premiar a inovação e a excelência no sector do enoturismo.

Entre os dias 7 e 21 de Novembro, decorrerá ainda o Best Of Wine Tourism 2023 —​ People’s Choice Awards, com o público a poder eleger os seus favoritos. A votação será online, no site da Great Wine Capitals.