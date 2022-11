Rota das Faias, uma pequena sonata de Outono

Tenho um amigo chamado Znagui. Falou-me do pai, que há apenas uma geração era nómada. Na orla dos oitenta anos, o seu caminho sobre a Terra parece longe de terminar. Todos os dias tem algo de importante, algo impregnado de uma modelação existencial, posto que o faz sem que daí cobre à vida qualquer recompensa de ordem material, um qualquer lucro que recensearia depois no vão escuro e escuso da casa, onde contaria sozinho as moedas avaras do dia.