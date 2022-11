Fernando Alexandre: “Discursos de Marcelo e Costa [contra o BCE] não tiveram sentido de Estado”

O vice-presidente do CES diz que o “euro não vai sobreviver se as taxas de inflação galoparem”.

Fernando Alexandre, vice-presidente do Conselho Económico e Social e professor na Universidade do Minho, afirma, em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, que “se não conseguirmos estabilizar a taxa de inflação, o euro entra num período de grande instabilidade”.