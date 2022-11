Como parar a lamúria que se transforma em choro que se transforma numa birra?

Poderia explicar melhor as diferenças no tratamento do choro, das lamúrias e das birras (choro zangado/gritos)? Não quero dizer ao meu filho para parar de chorar ou para “se pôr a andar”, mas o que dizer das lamúrias que se transformam em choro? “Não, não se pode ter X” muitas vezes desencadeia uma longa sessão de lamúrias a pedir por essa coisa. Digo-lhe que pode continuar a choramingar se quiser, mas tem de o fazer no seu quarto em vez de aos meus pés ou enquanto tenta subir para o meu colo.