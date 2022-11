PCP, BE e PAN desafiam PS a votar fim dos vistos gold já no OE

Iniciativa Liberal admite efeitos indesejados e a revogação do regime. O Chega acusa o primeiro-ministro de querer desviar as atenções da inflação.

O PCP, o BE e o PAN vão propor o fim do programa de vistos gold (autorizações de residência mediante investimento), desafiando o PS a votar a favor da proposta já no Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023). Ao lado da esquerda, surge a Iniciativa Liberal (IL), que apontou o “sobreaquecimento da procura no mercado imobiliário” e a concessão de uma “larga maioria” de vistos a investidores “oriundos de países autocráticos como a China e a Rússia". Já o Chega acusou o Governo de “ziguezague” para desviar atenções e anunciou que pedirá um debate no Parlamento sobre o assunto.