Duarte Belo e Álvaro Domingues desenham uma grelha que é um mapa visual do país

A fotografia mostra um comboio a deslizar pelo tabuleiro da ponte D. Maria Pia, no Porto, em 1986, quando esta ainda servia de travessia ferroviária. É a imagem mais antiga do livro Paisagem Portuguesa (edição Fundação Francisco Manuel dos Santos), um trabalho que conta com fotografias de Duarte Belo, às quais se juntam textos de Álvaro Domingues, que é lançado nesta quarta-feira. A ponte é também um símbolo “da chegada da modernidade” ao Porto, escreve o geógrafo, no livro. 140 anos depois da sua construção, a infra-estrutura de ferro está fechada desde o início dos anos 1990 e pode, desde então, cumprir um papel de “obra de arte”.