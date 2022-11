Riscos no abastecimento eléctrico são mais altos na Irlanda e em França

Rede europeia de empresas de transporte de electricidade, ENTSO-E, avisa para situação “crítica” no Inverno, “mas gerível com medidas operacionais”.

Sabendo que os sistemas eléctricos do espaço europeu vão ser postos à prova neste Inverno atípico de preços energéticos altos e de poupança forçada de gás natural, a rede europeia de empresas de transporte de electricidade, ENTSO-E, resolveu antecipar algumas das conclusões do relatório de Inverno sobre a segurança do abastecimento eléctrico, que é habitualmente publicado em Dezembro.