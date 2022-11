RB Leipzig junta-se ao Real Madrid e segue para os “oitavos” da Champions

Jota marcou o único golo dos escoceses do Celtic no terreno dos espanhóis.

O RB Leipzig goleou em Varsóvia o Shakhtar Donetsk por 4-0, e acompanha, no Grupo F da Liga dos Campeões, o já apurado Real Madrid, em direcção aos oitavos-de-final da prova.

Na capital espanhola, onde decorreu o outro jogo da noite desta quarta-feira da última jornada do grupo, o Real goleou o Celtic por claros 5-1 e segurou o primeiro lugar, com 13 pontos, mais um que os germânicos.

Os ucranianos caem para a Liga Europa, com seis pontos, e o Celtic, com dois, encerra a época, quase tão má quanto a do rival Rangers.

O único golo do jogo de Madrid para os visitantes foi do português Jota, com outro jogador ludo a contribuir para a goleada dos “touros” de Leipzig na Polónia - André Silva, autor de um dos quatro golos.

O Real Madrid, campeão em título, construiu a sua goleada com eficiência, com 2-0 ao intervalo graças às grandes penalidades convertidas por Modric (seis) e Rodrygo (21').

Na segunda parte, os “merengues” acentuaram o domínio com mais três golos, de Asensio (51'), Vinicius (61') e Valverde (71'), antes de Jota, que entrara aos 63’, “facturar” aos 84’.

Em Varsóvia, num duelo directo por uma vaga nos “oitavos”, o francês Christopher Nkunku abriu o marcador, aos 10 minutos, colocando toda a pressão no adversário.

André Silva (50'), Szoboszlai (62') e Bondar (68'), este de grande penalidade, acabaram com qualquer “veleidade” de recuperação, permitindo ao Leipzig ser a quarta equipa alemã apurada para os “oitavos”, a par de Bayern Munique (única equipa só com vitórias), Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt.