Benfica garante milhões, primeiro lugar e estatuto especial nos “oitavos”

A goleada em Israel, frente ao Maccabi, foi mais uma demonstração de qualidade da equipa “encarnada”, que reverteu a diferença de golos para o PSG. Houve festa rija do Benfica no relvado de Haifa.

Quando entrou em campo em Israel, nesta quarta-feira, o Benfica não jogava pelo acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que esse objectivo – o mais importante – já estava “no bolso”.

Mas os “encarnados” não foram jogar uma partida desprovida de importância. O triunfo conseguido em Haifa frente ao Maccabi, por 6-1, permite à equipa portuguesa assegurar metas financeiras e desportivas, com a entrada de 2,8 milhões de euros nos cofres e, acima disso, a subida ao primeiro lugar do Grupo H, tornando realidade a aparente utopia de reverter a diferença de golos que tinha para o PSG.

Ao acabar a fase de grupos acima de Maccabi, Juventus e PSG, os “encarnados” garantem que no sorteio dos “oitavos” poderão ter o estatuto de cabeças-de-série, que no caso da Champions significa, de forma simples, que jogarão contra um dos segundos classificados dos restantes grupos – em tese (mas não em todos os casos), adversários menos fortes.

Bola ao Maccabi

O Benfica foi a Haifa jogar vestido de amarelo – ainda que sem motivo aparente para confusão entre vermelho português e verde israelita –, mas não foi só na indumentária que houve surpresa.

Na primeira vez sem Enzo (castigado), o “onze” foi o esperado – como quase sempre em Roger Schmidt –, mas o Benfica apresentou-se com um bloco mais baixo do que é habitual. Ainda assim, não necessariamente mais defensivo.

A ideia passou por dar alguma bola ao Maccabi, que precisaria de marcar neste jogo, colocando os israelitas num plano de desconforto – é das equipas da Champions com pior percentagem de acerto no passe e menos posse de bola.

Ao Benfica, convinha esse engodo de oferecer o jogo ao Maccabi em alguns momentos, fazendo, depois, uma pressão repentina – ao contrário da pressão mais constante que adoptou noutros jogos.

Mais do que partir da frente, o Benfica quis chegar à frente – e para isso precisou de um bom Aurnses, que voltou a mostrar uma intensidade tremenda com e sem bola, além de um grande raio de acção. O norueguês criou até um lance de remate ao poste de Ramos, aos 10’, oito minutos antes de um remate de fora da área de Rafa, defendido por Cohen.

Logo a seguir, um canto deixou Bah do lado esquerdo e o lateral-direito devolveu a bola à área, onde ainda tinha ficado Otamendi. Sem deixar cair a bola, o central assistiu Ramos de cabeça e o avançado usou também a cabeça para finalizar, num golo “à futebol de praia”.

Logo aos 30’?

Chery empatou cinco minutos depois, num penálti de Bah por mão na bola, e à meia hora chegou a grande surpresa do jogo. Schmidt, o treinador que quase só mexe no plano de jogo e nos jogadores por obrigação, decidiu tirar Aursnes (o melhor em campo) e Ramos (o autor do golo). Possivelmente haverá uma explicação táctica ou física a ser dada pelo treinador alemão, mas a aparente boa condição física dos dois jogadores justificou a estranheza da opção.

Daqui saiu outra novidade: João Mário de regresso ao meio-campo, algo inédito com Schmidt. O jogo manteve-se calmo e a bola era jogada com muita paciência, sem grandes correrias – o Maccabi não desdenhava o 1-1 e o Benfica não precisava avidamente do triunfo.

Positivo/Negativo Positivo Bah Sempre pareceu uma questão de tempo até ganhar o lugar a Gilberto. O lateral foi uma “locomotiva” no lado direito e adoçou-o com participação em três golos.

Positivo Grimaldo Mais um golo de livre, mais um jogo de bons pormenores ofensivos e, desta vez, um jogo muito competente no plano defensivo, com várias recuperações de bola.

Positivo Musa Boa entrada em jogo do avançado croata, sempre muito disponível para jogar em apoios frontais. E marcou um bom golo.

Ainda assim, havia um duelo aberto, até pela forma como em alguns momentos o Maccabi alternava o controlo do espaço com saídas de pressão individuais – e, depois de batidos, deixavam muito espaço para ser explorado.

Foi até um momento desse tipo que deu a Rafa tempo e espaço para lançar Bah e o lateral fez um cruzamento perfeito para Musa, que cabeceou para o 2-0.

Aos 70’, Grimaldo, que até costuma bater livres à direita, bateu um livre do lado esquerdo. Mas o resultado foi o mesmo: bola na baliza. Pouco depois, com o Maccabi já perdido e pronto para ir para casa, o Benfica teve um lance de quatro para três e Neres isolou Rafa, que finalizou.

O que faltava do jogo parecia, em “futebolês”, para cumprir calendário, mas ainda houve o 5-1 de Henrique Araújo, com mais uma assistência de Bah, e o 6-1, por João Mário.