Festival Queer Porto conta com cerca de uma dezena de filmes portugueses

Cerca de uma dezena de filmes portugueses, entre os quais Tornar-se um homem na Idade Média e Rua dos Anjos, vão passar no festival Queer Porto, que arranca no dia 29 e se prolonga até 4 de Dezembro, anunciou a organização esta quarta-feira.

Na competição oficial anunciada está apenas um filme português, Rua dos Anjos, protagonizado, escrito e realizado por Renata Ferraz, realizadora, e por Maria Roxo, que durante mais de vinte anos viveu do trabalho sexual. Presentes também na competição estarão Nelly & Nadine, documentário sobre a história de amor de duas mulheres no campo de concentração de Ravensbrück, Prémio Teddy para Melhor Documentário na Berlinale, La Fin de Wonderland, sobre a artista trans Tara Emory, ou Un Varón, reflexão sobre a ideia de masculinidade na América Latina seleccionado para a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.

Para o Prémio Casa Comum, que este ano inclui também a competição In My Shorts, curtas-metragens de escola portuguesas, foram seleccionadas oito curtas-metragens, entre as quais Tornar-se um homem na Idade Média, de Pedro Neves Marques, Um caroço de abacate, de Ary Zara, Aos dezasseis, de Carlos Lobo, Azul, de Ágata de Pinho, e João Gabriel - The Last Days of Summer, de Bernardo Nabais.

Na secção Queer Focus voltará a abordar-se a temática da ecosexualidade “sobre as questões queer contemporâneas na sua relação com a natureza”, que já tinha sido tema levado pelo Festival Queer este ano a Nice, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França.

Em nota de imprensa, o festival aponta ainda “uma das mais esperadas sessões” deste ano, com a exibição do documentário brasileiro Máquina do Desejo - 60 anos do Teatro Oficina, de Joaquim Castro e Lucas Weglinski, e que contará com a uma conversa com este último realizador. A sessão de encerramento do Queer Porto será com o filme Les amours d'Anaïs, de Charline Bourgeois-Tacquet, protagonizado por Valeria Bruni Tedeschi.

Nesta oitava edição, o Queer Porto decorrerá de 29 de Novembro a 4 de Dezembro e expande-se a novos espaços, nomeadamente o Teatro Helena Sá e Costa, juntando-se ao Teatro Rivoli, Reitoria da Universidade do Porto e Maus Hábitos. Neste último, será apresentado, fora de competição, Blitzed: The 80s Blitzed Kids Story, sobre a cena inglesa dos New Romantics, da década de 1980.