Tem dúvidas sobre as alterações do clima? Envie-nos as suas questões

Alterações climáticas, aquecimento global, ondas de calor, ​secas, fenómenos meteorológicos extremos, gases com efeito de estufa... Estes e outros temas, que dizem muito sobre a saúde do planeta, podem ser algo densos. Tem alguma dúvida relativamente a algum deles? Fale connosco. Queremos responder às suas questões.

Ainda há decisores políticos que defendem que o aquecimento global é um mito, porque há zonas do planeta onde continua a nevar. Há também quem pense que apenas alguns dias de chuva intensa são suficientes para contrabalançar os efeitos adversos de vários meses de seca. Ora, não é bem assim que as coisas funcionam. Os fenómenos e sistemas climáticos são muito mais complexos do que isso. Mas também não têm de ser vistos como indecifráveis.

O PÚBLICO tem uma equipa que diariamente tenta traduzir a complexidade do planeta e dos fenómenos climáticos em notícias que sejam fáceis de ler e entender. A propósito da Cimeira do Clima de 2022 (COP27), que acontece no Egipto entre 6 e 18 de Novembro, a equipa do Azul procurará esclarecer as dúvidas que os leitores nos enviarem. Preencha o formulário abaixo — ou, se preferir, escreva um email para azul@publico.pt. Pode enviar-nos uma ou mais perguntas e, já agora, diga-nos também o que estaria disposto a mudar na sua vida para defender o clima e o planeta. Esperamos por si.