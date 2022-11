O que fazer e como sobreviver se for apanhado no meio de uma multidão

Especialistas em gestão de multidões dizem que as autoridades de segurança pública e os organizadores de eventos devem ser responsabilizados por manter as pessoas seguras em grandes eventos.

Em questões de segundos, a alegria de estar no meio de uma multidão que festeja o final de um campeonato, a vitória do seu partido nas eleições ou outra comemoração qualquer, pode transformar-se em momentos assustadores. Foi assim em Seul, durante as comemorações de Halloween, no bairro de Itaewon, em Seul, que causou mais de 150 mortos.