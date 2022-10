Tá na hora do Jair já ir embora é a música mais ouvida no Brasil (e Portugal)

A música dos apoiantes do Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva subiu ao primeiro lugar dos rankings Viral 50 no Brasil e Portugal no Spotify — e dá para dançar.

A música Tá na hora do Jair já ir embora foi passando em comícios da campanha eleitoral, mas foi durante a segunda volta das presidenciais brasileiras, a 30 de Outubro, que o forró chegou ao topo dos rankings das 50 músicas mais virais no Spotify no Brasil, em Portugal e no top global.

O “hit eleitoral”, como lhe chamou o Globo, é uma das músicas políticas de Juliano Madeirada, um ex-professor de matemática, de 48 anos, que começou a publicar vídeos de apoio a Lula da Silva e “mudou a cara dos jingles políticos em 2022”. O top do Spotify que todos os dias reúne as 50 faixas mais virais no Brasil está repleto de músicas políticas — de apoio aos dois candidatos. Depois de mandarem Bolsonaro “arrumar as malas”, os brasileiros querem ouvir Lula Lá no Funk (O Pai Tá On), mas também Chora Pestista.

Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), alcançou 50,9% dos votos e derrotou o actual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, após uma campanha que teve poucos ritmos alegres. Lula é o Presidente eleito mais votado da história do Brasil: teve 60 milhões de votos.

O Nordeste, onde os forrós são muito populares, foi a única região em que Lula obteve mais votos que Bolsonaro e foi decisiva para a vitória do candidato do PT, escreve a CNN Brasil.