“LGBT: Lula Governando o Brasil Todo”: a Internet reage às eleições do Brasil

Domingo, 30 de Outubro, foi um dia de lágrimas, alegrias e tristezas por todo o Brasil, que elegeu o seu novo Presidente. A disputa final foi entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que obteve 49,1% dos votos e perdeu o lugar no poder.

Numa eleição renhida e intensa, a Internet não perdoou e rapidamente nas redes sociais circularam memes e piadas sobre o vencedor e o perdedor.

Desde referências a Deus e à icónica agressão de Will Smith a Chris Rock, passando por alusões à série A Guerra dos Tronos e aos 51 imóveis comprados por Bolsonaro durante a sua presidência, vários temas foram alvo de anedota.

Com 50,9% dos votos, Lula da Silva venceu as eleições e assegurou o regresso ao poder (pela terceira vez). Aos 77 anos, o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) será o Presidente mais velho a ocupar a presidência brasileira. Esta foi ainda a primeira vez que um ex-Presidente do Brasil conseguiu regressar ao cargo.