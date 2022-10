Pode alguém ser quem não é? A propósito de uma curiosa carta “de estafetas”

Não admira que o dono de uma empresa com centenas de trabalhadores defenda estas posições. O estranho é que as tenha querido fazer passar como representando os interesses dos “estafetas”.

O PÚBLICO da passada quinta-feira difundiu uma Carta aberta do Movimento de Estafetas ao Governo. O texto começa por reivindicar a representação “de mais de dois mil estafetas” e apresenta uma agenda política para o enquadramento deste setor de negócio: a defesa “do modelo atual”, a saber, a manutenção dos falsos recibos verdes, da empresarialização individual e dos intermediários, dado que “a melhor forma de trabalho é a que existe hoje”, “sem os tradicionais compromissos para com uma entidade patronal”. A esta reivindicação de fundo, soma-se a referência a uma proteção mais abrangente por parte das seguradoras privadas a que os trabalhadores têm de pagar o seu seguro (no “modelo atual”, apoiado pela carta, a responsabilidade pelo seguro é sempre do trabalhador) e a um “canal efetivo de comunicação”.