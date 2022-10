Carta aberta do Movimento de Estafetas ao Governo

Assinamos esta carta aberta em nome de quase dois mil estafetas que usam as plataformas digitais, mulheres e homens, portugueses e de outras nacionalidades. Duas mil pessoas diferentes, diversas, mais velhas e mais novas, com múltiplas origens, interesses, vivências e variadas orientações políticas. Apesar de sermos todos diferentes, há algo que nos une: o facto de sermos estafetas e de estarmos preocupados com o nosso futuro.