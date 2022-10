Pelo menos 60 mortos em queda de ponte suspensa na Índia

Pelo menos 60 pessoas morreram e dezenas ficaram gravemente feridas depois de uma ponte pedonal suspensa ter caído no estado de Gujarat, na Índia, atirando centenas de pessoas para o rio Machhu.

O balanço de vítimas tem sido actualizado ao longo da tarde deste domingo (noite na Índia). O mais recente, feito pelo ministro Brijesh Merja, aponta para 60 mortos, entre os quais a maioria são crianças, mulheres e idosos. “O número de vítimas poderá subir uma vez que as operações de resgate continuam”, afirmou.

Mais de 400 pessoas estavam na ponte no momento do colapso, segundo o canal de televisão Zee News. As imagens transmitidas pelo canal mostravam dezenas de pessoas a agarrarem-se aos cabos da ponte enquanto as equipas de emergência se esforçavam por alcançá-las.

A ponte histórica, com 230 metros, situa-se na cidade de Morbi e foi construída durante o período de governação britânica, no século XIX. Esteve fechada para trabalhos de renovação durante seis meses e reabriu ao público na semana passada.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que está em Gujarat em visita oficial de três dias, afirmou que ordenou ao governador do estado que mobilizasse urgentemente equipas para as operações de resgate.