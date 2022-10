Quais as mulheres que antes dos 50 anos devem fazer o rastreio do cancro da mama?

Portugal integra projecto europeu que quer saber que mulheres abaixo dos 50 anos devem fazer o rastreio do cancro da mama. Estudo clínico decorrerá no Hospital de Santa Maria.

Quais as mulheres abaixo dos 50 anos que devem fazer um rastreio do cancro da mama? Esta é a grande questão do projecto europeu Bright, que pretende determinar que pessoas antes dos 50 anos e acima dos 35 deverão realizar esse rastreio. Em Portugal, o estudo decorrerá no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e espera-se que tenha a participação de mais de 750 voluntárias. O arranque deverá acontecer nos próximos meses. Neste domingo, assinala-se o Dia Nacional de Luta contra o Cancro da Mama.