“Cabe aos ucranianos dizer quando há condições para um acordo de paz”

Élisabeth Borne pode ser um nome desconhecido para grande parte dos portugueses – e até mesmo dos franceses –, mas é ela a responsável por pôr em prática as políticas nacionais e europeias do Presidente, Emmanuel Macron. A primeira-ministra francesa vem este sábado a Lisboa para encerrar com António Costa a Temporada Cruzada Portugal-França, que incluiu mais de 200 eventos e 500 artistas de ambos os países.