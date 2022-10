Um sobrevivente do Holocausto, um livro de receitas resgatado e as memórias de casa

Naquela manhã de Maio de 1944, Steven Fenves não reparou na mulher, quando ele e a sua família foram forçados a deixar a sua casa em Subotica, na ex-Jugoslávia. O rapaz, a mãe e a irmã levaram o que podiam do apartamento do 2.º andar e, enquanto desciam as escadas, foram recebidos por vizinhos e moradores da cidade, todos alinhados para saquearem a casa. De cabeça baixa, o rapaz não viu Maris entre os saqueadores.