Misty Sessions fecham com uma estreia e agora vem aí o festival

Começaram em Março e agora estão a chegar ao fim. São as Misty Sessions, a prenunciar um festival que durante trinta dias, de 5 de Novembro a 6 de Dezembro, apresenta um programa com duas dezenas de concertos em várias salas do país. É a 13.ª edição do Misty Fest, da Uguru, que planeara começar no último dia de Outubro com os norte-americanos Low, integrado na digressão Hey What, concerto que acabou por ser cancelado pois o baterista e vocalista do grupo adoeceu.