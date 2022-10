Forças Armadas acompanham passagem de navio científico russo por águas portuguesas

As Forças Armadas estão a acompanhar, desde o dia 25 de Outubro, a passagem de um navio científico da Federação Russa por águas portuguesas, anunciou esta sexta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

Numa nota enviada à imprensa, o EMGFA escreve que a passagem do navio russo “ao largo da costa nacional” está a ser feita “através de meios da Marinha pertencentes ao Sistema de Forças Nacional”.

“O navio científico da Federação Russa “AKADEMIK BORIS PETROV” está em trânsito por águas portuguesas, proveniente do Mar do Norte”, lê-se no comunicado. Segundo o EMGFA, “este é um procedimento normal de vigilância dos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, sempre que navios de guerra de países que não pertencem à NATO navegam em águas portuguesas”.

Desde que a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, já outros navios russos passaram em águas portuguesas. A 21 de Agosto, o EMGFA informou que, nos dois dias seguintes, meios das Forças Armadas portuguesas iriam acompanhar uma Força Naval da Federação Russa de dois navios enquanto estiver a passar pela Zona Económica Exclusiva (ZEE) portuguesa.

Na semana seguinte, outros três navios de guerra russos passaram por águas portuguesas, obrigando as forças armadas portuguesas a disponibilizar “meios navais e aéreos pertencentes ao Sistema de Forças Nacional” para acompanhar a frota bélica que entrou no oceano Atlântico proveniente do Mar Mediterrâneo.

Além disso, outros navios russos têm passado por águas portuguesas, em particular, navios-tanque carregados de gás natural liquefeito russo (GNL) que descarregaram no Porto de Sines.