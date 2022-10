Da ordem de Putin ao lançamento dos mísseis: como seria um ataque nuclear russo

Localizações das armas nucleares russas são vigiadas pelos serviços de informação ocidentais. Especialista russo ouvido pelo PÚBLICO explica os detalhes conhecidos do protocolo nuclear do Kremlin.

Um Presidente está sentado à mesa do escritório presidencial, determinado em desencadear um ataque nuclear. Com um toque no “botão vermelho”, dezenas de mísseis distribuídos pelo território do seu país são disparados em poucos segundos em direcção aos países inimigos. Um dos cenários replicado até à exaustão nos filmes de Hollywood está muito longe da realidade, mas pode gerar algumas questões: quais seriam os sinais de um ataque nuclear iminente? Quanto tempo demoraria entre a ordem e a concretização da ofensiva?