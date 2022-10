DR/Picsea via Unsplash

Um estudo irlandês pediu aos pais que descrevessem o desenvolvimento dos seus bebés, nascidos durante o primeiro confinamento, por altura do primeiro aniversário.

No início da pandemia, quando grande parte do mundo se encontrava fechada em casa, muitos pais e outros prestadores de cuidados expressaram receios sobre como um período histórico de isolamento prolongado poderia afectar as crianças.