Sexta na TV: um Esquadrão Suicida a grande Altitude é caso de Sítio Certo, História Errada

CINEMA

Maré Vermelha

Hollywood, 13h05

Um grupo de oficiais russos, descontentes com o rumo político do seu país, ocupa uma base de mísseis nucleares, ameaçando destruir o Japão e os EUA. A resposta norte-americana passa por colocar em alerta máximo um submarino nuclear comandado por Frank Ramsey (Gene Hackman), cuja autoridade é questionada por Ron Hunter (Denzel Washington). Um filme de acção, drama e suspense realizado por Tony Scott.

Mad Max: Estrada da Fúria

TVCine Top, 17h20

Tom Hardy, Charlize Theron e Nicholas Hoult integram o elenco deste thriller de acção em cenário pós-apocalíptico, carregado de adrenalina. O realizador George Miller retoma assim as aventuras da lendária personagem que apresentou em 1979, com Mad Max - As Motos da Morte, que encheu as salas de cinema e projectou Mel Gibson para o estrelato.

Wonder - Encantador

Cinemundo, 20h35

Auggie Pullman, de dez anos, sofre de síndrome de Treacher Collins, uma malformação congénita rara que se manifesta em deformações no crânio e na face. Ao iniciar o quinto ano, os pais entendem que é o momento de ele deixar de estudar em casa, mas a sua integração na escola será difícil e dolorosa. Um drama escrito e realizado por Stephen Chbosky (As Vantagens de Ser Invisível), baseado no best-seller homónimo de R. J. Palacio, com Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Altitude

Fox Movies, 21h15

Um filme de acção de Alex Merkin, impróprio para quem tem medo de voar. Um avião está prestes a ser sequestrado. É o que descobre a agente do FBI Gretchen Blair (Denise Richards), ao conversar com um passageiro da classe executiva (Dolph Lundgren) que a avisa dos planos de um violento grupo de ex-parceiros dele. Quando tudo se precipita a bordo do voo 709, ela tem de mobilizar rapidamente toda a sua experiência e preparação.

Esquadrão Suicida

Fox, 22h15

Um filme de David Ayer que recruta actores como Will Smith, Margot Robbie ou Viola Davis para compor um grupo de vilões que tratam de missões perigosas e servem como bodes expiatórios de uma agência governamental secreta. Mas quando a missão se revela, terão nas suas mãos a chave para salvar o mundo do apocalipse.

Missão Impossível: Nação Secreta

AMC, 22h10

Nesta quinta aventura (quase) impossível, Ethan Hunt e a IMF (Força de Missão Impossível) enfrentam o Sindicato — uma organização terrorista de assassinos treinados que tenciona efectuar uma série de atentados em todo o mundo — convertendo-se numa ameaça à lei e à ordem no processo. É o primeiro tomo da franchise em que Christopher McQuarrie (A Lei das Armas, Jack Reacher) assume a escrita e a realização. Tom Cruise regressa como co-produtor e protagonista, ao lado de Alec Baldwin, Rebecca Ferguson, Jeremy Renner, Sean Harris e Simon Pegg, entre outros.

Sítio Certo, História Errada

RTP2, 23h12

Um encontro romântico entre duas pessoas é desdobrado em duas variações. Numa, o realizador Ham Cheon-soo chega à cidade de Suwon (Coreia do Sul) para comparecer a uma mostra dos seus filmes. Conhece Yoon Hee-jeong, uma jovem e bela artista plástica, de quem se aproxima de forma quase imediata mas uma revelação inesperada altera tudo. Noutra, o encontro repete-se, mas com pequenas variantes que desviam totalmente o rumo dos acontecimentos. Um filme sobre a imprevisibilidade da vida com argumento e realização do sul-coreano Hong Sang-soo (Noite e Dia, Hahaha, Noutro País). Os actores Jeong Jae-yeong e Kim Min-hee protagonizam.

DOCUMENTÁRIO

Um Corpo Que Dança - Ballet Gulbenkian 1965-2005

TVCine Edition, 22h

Marco Martins (Alice, São Jorge) traça o percurso do Ballet Gulbenkian, considerada uma das maiores companhias de dança portuguesa do século XX. Apoiando-se em imagens de arquivo e entrevistas a criadores, historiadores, bailarinos e ex-directores, o realizador mostra-nos a história desta companhia, desde o seu início, em 1965, até à sua extinção em 2005. Ao mesmo tempo, é mostrado todo o contexto político, económico e social de Portugal ao longo desses 40 anos.