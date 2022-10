A proposta com que o Livre quer obrigar o Santander a repor taxa fixa

A subida das taxas de juro decidida pelo Banco Central Europeu (BCE) e o seu impacto nas prestações do crédito à habitação está a marcar o debate do Orçamento do Estado (OE) para 2023. O Governo anunciou que vai legislar para proteger as famílias, mas o deputado único do Livre lembrou que o Parlamento já aprovou uma solução. Um projecto de lei do Livre, que mereceu a abstenção do PS, que, segundo Rui Tavares, obriga os bancos a terem oferta da taxa fixa, contrariando assim uma decisão recente do Santander que terminou com este regime.