Uma política esgotada

Quando um político está na oposição, discorda muitas vezes do Governo e do partido que o sustenta. É natural. Não é defeito, birra, ou ser do contra. É a afirmação de uma alternativa de governação, de visão e de projeto alternativo para o país. Começo este texto com estas palavras porque aquilo que pretendo partilhar convosco são os sinais e decisões de um primeiro-ministro e de um Partido Socialista que se apresentam ao país sem projeto, sem esperança e sem ambição. Exemplo disso é a fotografia, triste e cansada, recentemente partilhada milhares de vezes nas redes sociais, de dois idosos a subir um dos lances de escadas da estação do Chiado por avaria das escadas rolantes, que é infelizmente o retrato fiel do país.