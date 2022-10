Évora vai ter pagamentos contactless em todos os transportes públicos

Uma nova plataforma digital da Ubirider leva a Évora a possibilidade de os utilizadores de transportes públicos pagarem com cartão bancário contactless, smartphone ou smartwatch a bordo de toda a rede de transportes da cidade. A aplicação Pick Hub dará aos beneficiários a possibilidade de integrar e combinar meios de transporte e mobilidade: autocarros, comboios, rideshare, trotinetes e estacionamento.

A nova plataforma Pick resulta de uma parceria entre a Ubirider, a Mastercard e a operadora de transportes de Évora Trevo. Pretende oferecer vantagens, não só para os clientes, como também para os motoristas e para a operadora. Por exemplo, os condutores dos autocarros serão avisados em tempo real, através da Pick Driver, “se estão atrasados ou adiantados para a paragem para onde se dirigem”, explicou Paulo dos Santos, CEO da Ubirider, ao PÚBLICO.

As operadoras, com o Pick Insight, poderão recolher informação, também em tempo real, do fluxo dos veículos e dos viajantes, permitindo a qualquer operador de transportes colectivos gerir com mais eficiência e de forma digitalizada a operação, a bilhética, as vendas e os pagamentos.

“O nosso objectivo é contribuir para melhorar os transportes”, sublinhou Paulo dos Santos, “tornando a experiência da sua utilização significativamente melhor, mais integrada e mais simples para as pessoas”. Os utilizadores da Pick Hub terão acesso, durante as viagens, à informação acerca dos horários de transporte, localização dos autocarros, horários estimados de chegada, tornando o serviço de transporte público “mais previsível e fiável”.

As novas formas de pagamento têm, não só o objectivo de proporcionar uma experiência mais facilitada aos utilizadores e motoristas, como também visam reduzir a pegada ecológica dada a redução substancial da quantidade de papel e plástico consumida. Ainda assim, continua a haver a possibilidade de se pagar através dos meios tradicionais. O mesmo acontece com os títulos de transportes: tanto os passes físicos como os virtuais poderão ser usados de igual forma.

A par desta medida, o CEO da transportadora Trevo, Pedro Deus, declarou ao PÚBLICO que a frota da operadora será “totalmente eléctrica em 2023”, o que representa um investimento de cerca de sete milhões de euros em 23 autocarros.

Para a Ubirider, “Évora será um marco histórico”, afirma Paulo dos Santos, uma vez que, “melhor que se usar um carro ou um autocarro, é que se consiga combinar todos os recursos de mobilidade para me levar de um ponto ao outro”. Será a primeira vez que a plataforma será usada em todas as suas vertentes, abarcando todos os meios de mobilidade. Esta já é usada em Cascais, no comboio da Fertagus que liga Lisboa a Setúbal e para carregar o passe Navegante da Área Metropolitana de Lisboa. Um vídeo da Ubirider permite perceber como funciona a plataforma dos vários pontos de vista.