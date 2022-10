César é agora o guardião do pão-de-ló de Fornelos, “o autêntico”

Orgulho da gastronomia local e com tradição secular em Fafe, a Doçaria de Fornelos mantém o modo artesanal de produção e a preferência dos consumidores. Sem truques nem segredos.

Vem de longe no tempo a fama do pão-de-ló de Fafe. Não se lhe conhecem as origens ou tão-pouco se justifica a preferência, mas é consensual que é o melhor. A par da vitela assada, o pão-de-ló e os doces de gema são uma tradição secular e o orgulho da gastronomia local.