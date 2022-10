Shell duplica lucros para 9,46 mil milhões no terceiro trimestre

Petrolífera britânica continua a beneficiar do aumento dos preços da energia, que foi agravado pela guerra surgida após a invasão da Ucrânia.

A petrolífera Shell fechou o terceiro trimestre com um lucro de 9,5 mil milhões de dólares (9,46 mil milhões de euros ao câmbio actual), o que representa mais do dobro dos ganhos conseguidos no mesmo trimestre de 2021, quando a empresa teve um lucro de 4,1 mil milhões de dólares.

A multinacional, assim como outras empresas do sector, continua a beneficiar do aumento dos preços da energia provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de Fevereiro, mas ainda assim não conseguiu igualar o ganho recorde de 11,5 mil milhões de dólares (11,45 mil milhões de euros) que obteve entre Abril e Junho.

A empresa explica que a descida do lucro entre o segundo e o terceiro trimestres de 2022 ficou a dever-se a margens de refinação mais baixas e a uma contratação do comércio de gás.

A Shell anunciou ainda que vai estender o seu programa de recompra de acções e, nos próximos três meses, conta comprar quatro mil milhões de dólares (3,99 mil milhões de euros) de acções aos seus investidores. O objectivo é fechar o programa até ao início de Fevereiro de do próximo ano.

Também nesta quinta-feira, a petrolífera espanhola Repsol anunciou que teve um lucro de 3,2 mil milhões de euros entre Janeiro e Setembro, um aumento de 66,2% em relação aos mesmos meses de 2021.