Lagarde responde aos governos: “Temos de fazer o que temos de fazer”

Governos criticam “precipitação” do BCE, Lagarde responde que está a combater “o que mais preocupa as pessoas”: a inflação. Discussão entre banco central e governos pode estar só a começar

Com vários líderes políticos europeus, incluindo os portugueses, a criticarem abertamente o rumo da política seguida pelo Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde não deu, no dia em que anunciou um novo salto de 0,75 pontos percentuais nas taxas de juro, qualquer sinal de estar disposta a reduzir de velocidade. O trabalho do banco central é o do controlar a inflação e este é precisamente o problema “que mais preocupa as pessoas” neste momento, disse.